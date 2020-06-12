Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan eşi Engin Noyan kimdir? Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında söylediği sözlerin ardından büyük tepki çeken Sevda Noyan hakkında istenen ceza belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Peki, Sevda Noyan kimdir? İşte Sevda Noyan hakkında merak edilen bilgiler…
SEVDA NOYAN KİMDİR?
İlk evliliğinden önceki adı-soyadı Sevda Köse'dir. Eski kocası olan Massimo Reggio'nun soyadını kullanmış Sevda Reggio daha sonra 2000 yılında Münib Engin Noyan ile evlenmiş ve Sevda Noyan olmuştur. Sevda Noyan kendi deyimiyle, 'cahiliye dönemi' hayatında güzellik uzmanı olarak çalışıyordu. İzmir'de Ege TV'de makyözlük yapıyordu. Buradaki çalışmalarında yöneticiliğe kadar yükselmişti.
Burada çalışırken, kanal tarafından düzenlenen birçok organizasyonu tertipliyordu.1996 yılında Bursa'ya yerleşti. 1999 yılında Bursa'da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Magazin Müdürü olarak çalıştı. "Taksi Bursa" adı altında taksilerde okunacak bir dergi çıkardı.
Samanyolu televizyonunda "Kapılar ve Köprüler" programını yapmakta olan Engin Noyan ile tanıştı. Engin Noyan'ın ile evlendiğinde iki çocuk sahibi olan Sevda Noyan yazar ve yorumculuk yaptı.
ENGİN NOYAN KİMDİR?
Televizyon ve tiyatro dünyasında Engin Noyan olarak tanınırken tam adı Münib Engin Noyan'dır. Engin Noyan, 1953 yılında İstanbul'da doğdu.
Aslen Arnavut kökenli olan tiyatrocusu Engin Noyan, İstanbul Alman Lisesi ve Viyana Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tiyatro Bilimi Enstitüsünde eğitimini tamamladı.
Üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye döndükten sonra bir müddet İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen ve dramaturg olarak çalıştı. Bir dönem Avrupa'nın çeşitli yörelerinde, örneğin Fransa'nın güneydoğu şehir ve kasabalarında yaptığı yahudi tiplemeleriyle bilinir.
Daha sonra tasavvufa yönelen Engin Noyan, yurtiçinde ve yurtdışında konferanslar vererek dini sohbetlere katılmıştır.
Münib Engin Noyan, Hilal TV'de uzun süre Kapılar ve Köprüler isimli programı hazırlayıp sunmuş, ayrıca yine aynı kanalda Mustafa İslamoğlu ile birlikte Vahyin Penceresinden isimli programı yapmıştır.
Münib Engin Noyan, Sevda Noyan ile evlidir.