Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NEDİR?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresini 31 Aralık 2020 olarak duyurmuştu. Vatandaşların yoğun talep oluşturması nedeniyle bu tarih ertelendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme tarihi ile yaptığı açıklamada ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni ehliyetler ilk defa 2016 yılında verilmeye başlanmıştı.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.