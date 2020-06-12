İletişim Başkanlığı radikal sol örgüt Antifa Hareketinin Suriye'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda, "Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.
📍Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 12, 2020
12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/aH0MraNzBH