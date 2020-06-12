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    • 12.06.2020 22:11
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    paylaştı! İşte ANTIFA'nın haritadaki yeri!

    radikal sol örgüt Hareketinin 'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

    İşte ANTIFA'nın haritadaki yeri!

    radikal sol örgüt Hareketinin 'deki yerini de gösteren bir harita paylaştı.

    İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda, "Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte ANTIFA'nın haritadaki yeri!
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