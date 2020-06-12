Babalar Günü hediyesi tavsiyesi | Babalar Günü hediyesi önerileri

Eskiden bu yana Haziran ayının 3'üncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. 2020 Babalar Günü 21 Haziran tarihine denk geliyor, hediye arayışları ise oldukça arttı. Babanız için ne hediye alacağınıza karar veremiyor, hem uygun hem anlamlı olsun istiyorsanız sizler için derlediğimiz Babalar Günü hediyesi önerileri haberimizi inceleyebilirsiniz.
2020 BABALAR GÜNÜ HEDİYE TAVSİYESİ
Saat: Erkekler için en önemli aksesuarlardan biri saattir, tarzına uygun bir model tercih edebilirsiniz. Sürekli kolunda taşıyacağı için zamanı takip ederken bir yandan da baktıkça sizi hatırlayacaktır.
Ayakkabı: Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı en ideal hediye olacaktır. Klasik ya da spor fark etmeksizin rahat ve şık bir ayakkabı onu mutlu edecektir.
Şapka: Yazın güneşli günlerden kendisini koruması için tarz bir şapka modeli tercih edebilirsiniz. Özellikle yüksek tansiyonu olan babaları güneşten korurken şık da görünmesini sağlayacaktır.
Albüm: Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri oluşturabilirsiniz. İçerisine küçüklüğünüzden bu yana birlikte yaptığınız anıları içeren kareleri ekleyerek unutulmaz bir hediye oluşturabilirsiniz.
Kol düğmesi: Yine erkekler için önemli aksesuarlardan biridir. Babanızın baş harfine göre kol düğmesi hediye ederek daha anlamlı kılabilirsiniz. Özel zamanlarda üzerinde taşıdığında aklına geleceksiniz.
Defter: Ofiste çalışan babalar için güzel bir ofis seti alınabilir. Kişiye özel siyah defter kalem seti de oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.
Anahtarlık: Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile babanız çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.
EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
-Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
-Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...
-Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.
-İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
-Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
-Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
-Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.
-Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
-Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!
-İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!
-Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım.Babalar Günün kutlu olsun!