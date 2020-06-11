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    • 11.06.2020 09:25
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    Son dakika: 'de saldırı çıktı! 1 kişi yaralandı

    Son dakika haberlerine göre, 'de börek dükkânı işleten bir kişi, uğradığı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

    Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan bir börek salonuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen nedenden dolayı börek dükkânı işleten Hüseyin Ş.'ye silahla ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

    POLİS KAÇAN ŞAHISLARI ARIYOR

    Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Hüseyin Ş.'yi ambulansa hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinin önüne şerit çekerek önlem alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Börek salonu önünde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri boş kovanları tek tek numaralandırdı. Çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Esenler'de silahlı saldırı çıktı! 1 kişi yaralandı
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