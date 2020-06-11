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    • 11.06.2020 17:41
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    ’da özel bir nın arşivini soydular! lar para değil, ler ve çek basımında kullanılan kâğıtlarla kayıplara karıştı

    ’da özel bir nın arşiv dairesine giren kimliği belirsiz kişiler bankaya ibraz olunan ve takas vasıtasıyla işlem görmüş asıllarını çalarak kayıplara karıştı. Çeklerin çalındığını fark eden banka yetkilileri ların tespit edilerek yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    İstanbul'da tuhaf banka soygunu! Paraları almadılar

    Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri aracılığıyla hizmet veren özel bir bankanın İstanbul'da bulunan merkezinde arşive giren hırsızlar, çek asılları ile birlikte çek basımında kullanılan filigramlı ve içeriği boş kâğıtları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden banka yönetimi kimliği belirlenemeyen hırsızların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    ÇEK BASIMIN KULLANILAN FİLİGRAMLI KAĞITLARIDA ÇALMIŞLAR

    Banka yöneticileri tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yaşanan hırsızlık olayı şu şekilde anlatıldı: Muhtelif yıllarda bankaya ibraz olunan ve takas vasıtasıyla işlem görmüş ve ödenmiş, işlemleri bitmiş olan farklı bankalara ait çek asıllarının çalındığı tespit edilmiştir. Banka tarafından yapılan incelemelerde söz konusu hırsızlık olayıyla birlikte bankanın ambleminin de bulunduğu filigramlı boş kâğıtlarında çalındığı tespit edildi.

    SAHTE ÇEKE ORJİNAL GÖRÜNÜM

    Banka çalınan çek kâğıtlarının kare kodsuz olduğunu, fakat sahte bir kare kod eklenerek çek görüntüsü kazandırılıp yaklaşık 50 bin liralık tutarla bir bankaya ibraz edildiğini kaydetti. Bankanın imha edilmek üzere arşiv merkezine gönderilen boş filigramlı çek kağıtlarını çalan, sahte şekilde gerçek görünüm kazandıran şüphelilerin tespit edilip cezalandırılmasını istemesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ATAKAN IRMAK/SABAH
    Haberler Güncel İstanbul’da özel bir bankanın arşivini soydular! Hırsızlar para değil, çekler ve çek basımında kullanılan kâğıtlarla kayıplara karıştı
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