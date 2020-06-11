Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri aracılığıyla hizmet veren özel bir bankanın İstanbul'da bulunan merkezinde arşive giren hırsızlar, çek asılları ile birlikte çek basımında kullanılan filigramlı ve içeriği boş kâğıtları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden banka yönetimi kimliği belirlenemeyen hırsızların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÇEK BASIMIN KULLANILAN FİLİGRAMLI KAĞITLARIDA ÇALMIŞLAR
Banka yöneticileri tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yaşanan hırsızlık olayı şu şekilde anlatıldı: Muhtelif yıllarda bankaya ibraz olunan ve takas vasıtasıyla işlem görmüş ve ödenmiş, işlemleri bitmiş olan farklı bankalara ait çek asıllarının çalındığı tespit edilmiştir. Banka tarafından yapılan incelemelerde söz konusu hırsızlık olayıyla birlikte bankanın ambleminin de bulunduğu filigramlı boş kâğıtlarında çalındığı tespit edildi.
SAHTE ÇEKE ORJİNAL GÖRÜNÜM
ATAKAN IRMAK/SABAH