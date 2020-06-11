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    • 11.06.2020 13:29
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    ı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

    : Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu ’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj
    , ı'nın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152'nci kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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