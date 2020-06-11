Esra Adıyaman Aslan kimdir? TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan ölüm sebebi nedir?

Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

ESRA ADIYAMAN KİMDİR?

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.