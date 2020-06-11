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    • 11.06.2020 14:30
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    Aslan kimdir? TRT spikeri ölüm sebebi nedir?

    Aslan kimdir? TRT kadrosunda yer alan sevilen spikerlerden birisi ’dan acı haber geldi. Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ve tedavi gören Adıyaman hayatını kaybetti. Genç spiker müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzındaki programlardan tanınıyordu. İşte, hakkında merak edilenler!

    Esra Adıyaman Aslan kimdir? TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan ölüm sebebi nedir?

    Esra Adıyaman Aslan kimdir? TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından genç spikerle ilgili arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre: uzun zamandır kanserle mücadele eden Esra Adıyaman Aslan haytını kaybetti. Esra Adıyaman Aslan'ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

    Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

    ESRA ADIYAMAN KİMDİR?

    Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.
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