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    • 11.06.2020 10:22
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    Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında, "Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

    Emine Erdoğan'dan, Türk Kızılayı'na kutlama

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

    "Kızılay iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. #Kızılay152Yaşında." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Hayatın dar boğazlarını genişleten, yaraları şefkatle saran Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile herkesi Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz."

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