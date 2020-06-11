Barlar gece kulüpleri açıldı mı? Barlar gece kulüpleri ne zaman açılacak? Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada hayat durmuş ve sosyal mesafe en aza indirilmişti. Ülkemizde de başlayan normalleşmeyle birlikte sosyal hayat kontrollü olarak yeniden başladı. Özellikle hafta sonları sık sık tercih edilen barlar ve gece kulüplerinin çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. Peki, barlar gece kulüpleri açıldı mı? Ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde!

EĞLENCE MEKANLARINA MASKESİZ MÜŞTERİ ALINMAYACAK



Sağlık Bakanlığı, yayınladığı genelge barlar ile 1 Haziran'da kapılarını açacak işletmelerde uyulması gereken kuralları açıkladı. Bun göre;



*Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir.



*Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.



*Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 380C'den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.



*Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.



*Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.



*Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.