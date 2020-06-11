Antikor testi nasıl yaptırılır? Antikor testi nedir, ne için yaptırılır?

Antikor testi nasıl yaptırılır? Antikor testi nedir? Antikor testi ne için yaptırılır? Corona virüsle mücadelede yeni bir döneme geçiliyor. Vatandaşların bağışıklık kazanıp kazanmadığını öğrenmek için antikor testi yapılacak. Pazartesi 81 ilde rastgele seçilmiş hanelerde uygulanmaya başlanacak antikor testi ile ülkede corona virüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.
ANTİKOR TESTİ NEDİR?
İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle corona virüsü geçirdiğini gösteriyor.
ANTİKOR TESTİ NASIL YAPTIRILIR?
Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan'ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 81 ilde belirlenecek 153 bin haneden bir kişi örnek olarak seçilecek. Örnek seçilen kişiye sorular sorulup, PSR testi uygulanacak. Vatandaşlardan kan örneği alınarak antikor oranına bakılacak. Elde edilen veriler sonucunda örnek alınan kişilerin hastalık geçirip geçirmediği öğrenilecek. Test yapılan kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından sonuçlarla ilgili bilgi verilecek.
KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR!
Koronavirüsün kuluçka süresinin 14 gün olarak geçtiğini ancak 6-7 gün içerisinde belirtilerin çıkmaya başladığını ifade eden Özkan, Biz bayağıdır 800-900'lü rakamlarda ilerliyoruz, aslında düşmemiz gerekiyor. Demek ki bu 1 Haziran ve 11 Mayıs'taki yeni normal dönemde kurallara uymuyoruz bence. Biz bu inişi devam ettiremedik. Korkum binlere de çıkabiliriz. "dedi. Tamamen eski hayata dönmek için 3 şart olduğunu kaydeden Özkan aşı bulunacak herkesi aşılayacağız, ya virüs olumlu yönde bir değişim yaşayacak bizi hasta etmeyecek ya da kolay bir tedavisi bulunacak biz bu işten kurtulacağız. Bu üçüne de vakit var. Onun için bu yeni normal yaşantımıza alışacağız" dedi.