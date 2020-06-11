Antikor testi nasıl yaptırılır? Antikor testi nedir, ne için yaptırılır?

KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR!

Koronavirüsün kuluçka süresinin 14 gün olarak geçtiğini ancak 6-7 gün içerisinde belirtilerin çıkmaya başladığını ifade eden Özkan, Biz bayağıdır 800-900'lü rakamlarda ilerliyoruz, aslında düşmemiz gerekiyor. Demek ki bu 1 Haziran ve 11 Mayıs'taki yeni normal dönemde kurallara uymuyoruz bence. Biz bu inişi devam ettiremedik. Korkum binlere de çıkabiliriz. "dedi. Tamamen eski hayata dönmek için 3 şart olduğunu kaydeden Özkan aşı bulunacak herkesi aşılayacağız, ya virüs olumlu yönde bir değişim yaşayacak bizi hasta etmeyecek ya da kolay bir tedavisi bulunacak biz bu işten kurtulacağız. Bu üçüne de vakit var. Onun için bu yeni normal yaşantımıza alışacağız" dedi.