"8 KAT ARTIŞ SAĞLADI"

Sadece 2020 yılında verilen tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun 2002 yılından bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucu olduğu vurgulanarak, "Bakanlığımızın çiftçilerimize verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandı. Tarımsal desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bakanlığının 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı. Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk kez bu dönemde, 'Dane Zeytin Desteği' gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak, çiftçimizin yanında olduğunu, üretici dostu olduğunu gösterdi" denildi.