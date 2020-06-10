Karne verilecek mi? MEB karneler nasıl ve nereden alınacak? e-Okul karne notu sorgulama nasıl yapılır?

MEB karneler nasıl ve nereden alınacak sorusunun yanıtıı milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün karne düzenlemesiyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

MEB KARNELER NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

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