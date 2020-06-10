Düğün salonları nikah salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlıyor?

EVLENECEK ÇİFTLER DÜĞÜN İÇİN GÜN ALMAYA BAŞLADI

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak açılması kararının hem sektörü hem evlenecek çiftleri memnun ettiğini söyledi.

Sönmez, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda düğün salonlarıyla ilgili alınan kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın tarihte düğün salonlarıyla ilgili bir mektup yazmıştım. Bu mektubun ardından cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. 3 aydır kapalı olan düğün salonlarında yeniden düğün yapılması için izin çıkması bu sektörden ekmek yiyen herkesi ve evlenecek çiftleri çok mutlu etti." diye konuştu.