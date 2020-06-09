Son dakika: Düğün salonları ve nikah daireleri ne zaman açılacak? Açılış tarihleri resmen duyuruldu!

Türkiye ise kapsamlı tedbirleriyle en aza indirmeyi başardı. Dünyanın en iyi sağlık sitemlerinden birine sahip olmakla birlikte sağlım yapımızla birlikte tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet veren nadir ülkelerden biri oldu.

Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diyerek18 yıl öne 4 temel taş belirlemiştik. Bunların ardından ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı da ekledik. Türkiye artık yerinde duramayan ve daha da güçlenen ileri yürüyen bir ülke oldu.

Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma programından yararlandı. 5 milyar tl harcama yapıldı. Bu durumdan yararlanamayanlara da nakdi destek verdik. Bu destekden de 1 milyondan fazla kişi yararlandı. Halkbank aracılığı ile 1 milyon 300 bin vatandaşımıza destek verildi.