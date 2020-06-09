LGS YKS ertelenecek mi? LGS YKS son dakika açıklaması var mı? Gözler o karara çevrildi!

LGS YKS ertelenecek mi? LGS YKS son dakika gelişmeleri sınavlara girecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Twitter'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Gündem olan konuyla ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi. YKS tarihinde iki kez değişiklik yapılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle ilk olarak Temmuz ayına ertelenen sınavlar daha sonra 20 Haziran tarihine geri çekilmişti.

LGS YKS ERTELENECEK Mİ?

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