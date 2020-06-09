LGS YKS ertelenecek mi? LGS YKS son dakika açıklaması var mı? Gözler o karara çevrildi!

LGS YKS ertelenecek mi? LGS YKS son dakika gelişmeleri sınavlara girecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Twitter'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Gündem olan konuyla ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi. YKS tarihinde iki kez değişiklik yapılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle ilk olarak Temmuz ayına ertelenen sınavlar daha sonra 20 Haziran tarihine geri çekilmişti.
LGS YKS ERTELENECEK Mİ?
Konuyla ilgili herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmuyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
MEB'in yayınlamış olduğu merkezi sınav kılavuzuna göre, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS sınavı için giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre sınav yerlerinin 10 ya da 11 Haziran tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor. LGS sınav giriş belgeleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrencilerin yanlarında getirdikleri maskeleri sınav sonuna kadar kullanmalarını istemediklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir çocuğumuza yeni maske vermek istiyoruz. İki sınavın arasındaki arada çocukların koridora, bahçeye çıkması söz konusu ve bu maskeyle ilgili belirli sıkıntılar da olabilir. O yüzden maskeyi tekrar yenileyeceğiz, yani ikinci bir maske vereceğiz ve çocuklarımız sıralarına oturduktan sonra sınavlarını rahatça yapabilecekler" şekilde diye konuştu.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı.
ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.