9 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Koronavirüs teşhisi konulanlardan 19 kişi vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı tedavi görenlerin sayısı 261 olurken iyileşenlerin sayısı ise 141 bin 380'e çıktı.

Sağlık Bakanı Koca da son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.