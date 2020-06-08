Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurdun dört bir yanında farklı manzaralar ortaya çıktı

2.5 aylık ev hapsi bitti. 7'den 70'e herkes sokağa indi. İzmir'deki kafenin sosyal mesafe önlemi çok beğenildi.
İstanbullular pikniğe aktı. Sosyal mesafe rafa kalktı. Eyvah! Virüs geri dönüyor paniği başladı.
Hafta sonunu dışarıda geçiren piknikçiler bütün çöplerini geride bıraktı. Herkesin hayatını tehlikeye attı. Hiç utanmadı.
A GRUBU RİSKLİ
İtalyan ve İspanyollar, araştırma yaptı: A kan grubunun Corona olma ihtimali yüksek. O grubu daha şanslı...
CORONA SAVAŞI
TSK, Amerika, Rusya ve İngiltere'yi geride bıraktı. Vaka sayısının en az görüldüğü ordular arasında yerini aldı.
Coronavirüs salgınında, 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşık 2 aydır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.
Karantinada sıkılan vatandaşlar, mangalını sandalyesini kapıp arabasına atladı! Soluğu sahillerde ve piknik yerlerinde aldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen önceki gün 'normal' olmayan anlar da yaşandı. İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp müzik eşliğinde göbek attı!
Normalleşmenin en iyi örneği ise sahilin karşı yakasında, Fatih Sarayburnu'nda yaşandı! Kendilerini Sarayburnu Fatihleri olarak tanıtan grup, sosyal mesafeyi kollarıyla ayarladı! Kavurma ve tatlı yiyen grup, hem denizin tadını çıkardı hem de virüse fırsat tanımadı!
MODA
Türkiye normalleşmeye başladı. Ancak bazı vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Kadıköy Moda sahilinde maskesiz, mesafesiz göbek attı. Sarayburnu Fatihleri ise aldıkları tedbirlerle virüse fırsat tanımadı. Takdirleri topladı!
DEMODA
Moda sahilinde eğlenen vatandaşlar, maske ve mesafe uyarılarına aldırmadı.
NORMAL DEĞİL
Sağlık Bakanı Koca, sahilde göbek atan vatandaşların maske takmamasına tepki gösterdi. Twitter hesabındaki paylaşımda, "Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM" dedi.
Caddebostan sahili çöpten geçilmedi.
CORONA HAVASI!
Asker uğurlamalarında da uyarılar dikkate alınmadı. Dün bir grup otogarda oyun havası eşliğinde göbek attı.
TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları uyardı: 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.
Hafta sonunda sahili tercih eden İstanbullular, arkalarında çöp yığını bıraktı. Caddebostan sakinleri ise çevre kirliliğine karşı isyan bayrağını açtı!
İstanbul, eski günlerini aratmadı. Günler sonra sahil trafiği başladı.
PROFESÖRE ACI VEDA
İstanbul Tıp Fakültesi'nde Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Bahriye Tanman, 94 yaşında hayatını kaybetti. Duayen isim, Coronavirüs'ü teşhisiyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.
KIŞLADA ÖNLEM
Coronavirüs'e karşı kışlalarda da önlemler alındı. Türkiye'nin dört bir tarafından görev yerlerine sevk edilecek acemi erlerin hepsine Coronavirüs testi yapıldı. Sonucu negatif olanlar, sevk belgelerini alarak yola çıktı. Otogar, gar ve havalimanında görevliler tarafından karşılanan erlerin kışlaya girmeden önce ateşlerine bakıldı. Eşyaları dezenfekte edilen askerler, kayıt sırasında sosyal mesafe kuralını da unutmadı.
CAN KAYBIMIZ 4612'YE ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı, dün 23 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybı 4 bin 612'ye yükseldiğini açıkladı. Dün 35 bin 335 test yapılırken, 914 yeni vakaya rastlandı. 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 137 bin 969'a ulaştı.