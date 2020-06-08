Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurdun dört bir yanında farklı manzaralar ortaya çıktı





Coronavirüs salgınında, 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşık 2 aydır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.



Karantinada sıkılan vatandaşlar, mangalını sandalyesini kapıp arabasına atladı! Soluğu sahillerde ve piknik yerlerinde aldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen önceki gün 'normal' olmayan anlar da yaşandı. İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp müzik eşliğinde göbek attı!



Normalleşmenin en iyi örneği ise sahilin karşı yakasında, Fatih Sarayburnu'nda yaşandı! Kendilerini Sarayburnu Fatihleri olarak tanıtan grup, sosyal mesafeyi kollarıyla ayarladı! Kavurma ve tatlı yiyen grup, hem denizin tadını çıkardı hem de virüse fırsat tanımadı!