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    • 08.06.2020 12:39
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    İçişleri Bakanı açıkladı: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

    haberine göre İçişleri Bakanı , trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı. bir de uyarıda bulundu.

    Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 14 azaldı

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı
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