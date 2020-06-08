Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.





Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre %1️⃣4️⃣ azaldı ⬇️

Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...



Lütfen

🚘 Emniyet kemeri,

📵 Sürücünün telefonla konuşmaması,

🚨Hız

Ve diğer tüm kurallara uyalım...#BuYoldaHepBirlikteyiz — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 8, 2020