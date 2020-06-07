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    Son dakika: 'den ambulans uçakla operasyon: Tedavi olmak isteyen hasta Bakü'den 'a getirildi

    Son dakika haberine göre, Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, 'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den ’a getirildi.



    Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi.



    Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.



    Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

    Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den ambulans uçakla operasyon: Tedavi olmak isteyen hasta Bakü'den İstanbul'a getirildi
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