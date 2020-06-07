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    • 07.06.2020 18:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: ’da mesaiye devam...

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesabından 'da devam eden çalışmalarıyla ilgili fotoğrafların yer aldığı bir mesaj paylaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden Ankara'daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara'da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.




    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Başkan Erdoğan, 6 gün önce Ankara'ya döndü.





    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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