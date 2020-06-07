FETÖ, Türkiye'deki gücünü kaybettikçe içindeki kavga, ABD ve Almanya'nın büyük desteğine rağmen büyüyor. Bu da öyle "Memlekete ihanet ettik, darbe yaptık" gibi pişmanlık nedeniyle değil, "para" yüzünden çıkıyor.

Zaten "Para, istihbarat ve güç", FETÖ elebaşı Gülen'in başından beri hedef koyduğu ve elde etmek istediği şeylerdi. Kirli imparatorluğu bu üçlü üzerine kurmuştu. Anlaşılan adamları da aynı yolu izliyor.

Bu da Mahir Kaynak'ın şu tespitiyle örtüşüyor:

"Dünya imparatorluğunu ayakta tutan güç paradır ve bu gücü kullanarak savaş çıkarmak, darbe yapmak, rejim değiştirmek geçmişte kullanılan metotlardan daha etkili ve işlevsel hale gelmiştir."

Bu gerçeği FETÖ'cülerin önde gelenleri de bildiği için öncelikleri hep "para"yı ele geçirmek oldu.

Bu da zaman zaman örgüt içi iktidar savaşlarına yol açtı ve bir kısım "Paralı Abiler" deşifre oldu. Bir süre önce FETÖ tam da böyle bir ifşaatla sarsıldı. Sarsıntıya yol açan ise FETÖ'nün polis ayağının önemli isimlerinden firari Önder Aytaç. Aytaç, attığı tweet dizisine şöyle başlıyor:

"Size bu mesajı vicdani, sosyal sorumluluk kapsamında yazıyorum. Zira Bank Asya'nın son Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın gerçek kimliğini, sizin vasıtanızla herkes öğrensin... 'Biz bu adamı böyle bilmiyorduk' mazeretleri olmasın."

Sonra da şu bilgileri veriyor:

"Teyit etmek için 2 aydır beklediğim son vukuatından başlayalım. Hizmete 10 milyon sterlin kazık attı. Yanlış okumadınız arkadaşlar. Teyit almak isteyenler T Bey ve Afrika'daki büyük bir ülkenin hadimi ile irtibata geçebilirler. İngiltere cenahından tek kelime açıklama yok. Ahmet Beyaz'ın baş hamileri olan M.Y., A.Ç. ve T Bey Allah rızası için çıkın bir açıklama yapın."

Firari Aytaç, açık yazmadığı ve kodladığı bu isimlerle, Ahmet Beyaz'ın 2006-2013 yılları arasında ilişkili olduğunu ve Bank Asya Genel Müdürlüğü'ne uzanan hikayesinde onların desteğiyle "paraya" konduğunu anlatıyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ