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    • 07.06.2020 10:47
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    Sabah gazetesi yazarı : içinde iktidar savaşları var! 10 milyon sterlin kavgası!

    ’nün ’deki gücünü kaybetmesiyle birlikte örgüt içi kavganın arttığını söyleyen Sabah gazetesi yazarı köşesinde, FETÖ'nün polis ayağının önemli isimlerinden firari ’ın açıklamalarına yer verdi. Aytaç’ın “Teyit etmek için 2 aydır beklediğim son vukuatından başlayalım. Hizmete 10 milyon sterlin kazık attı. Yanlış okumadınız arkadaşlar. Teyit almak isteyenler T Bey ve 'daki büyük bir ülkenin hadimi ile irtibata geçebilirler” ifadelerine yer veren Övür, “Bu bir anlamda FETÖ içinde geçmişe uzanan iktidar savaşlarının da ipuçlarını veriyor” dedi.

    FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası!
    İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

    , 'deki gücünü kaybettikçe içindeki kavga, ABD ve 'nın büyük desteğine rağmen büyüyor. Bu da öyle "Memlekete ihanet ettik, darbe yaptık" gibi pişmanlık nedeniyle değil, "para" yüzünden çıkıyor.

    Zaten "Para, istihbarat ve güç", FETÖ elebaşı Gülen'in başından beri hedef koyduğu ve elde etmek istediği şeylerdi. Kirli imparatorluğu bu üçlü üzerine kurmuştu. Anlaşılan adamları da aynı yolu izliyor.
    Bu da 'ın şu tespitiyle örtüşüyor:
    "Dünya imparatorluğunu ayakta tutan güç paradır ve bu gücü kullanarak savaş çıkarmak, darbe yapmak, rejim değiştirmek geçmişte kullanılan metotlardan daha etkili ve işlevsel hale gelmiştir."
    Bu gerçeği FETÖ'cülerin önde gelenleri de bildiği için öncelikleri hep "para"yı ele geçirmek oldu.
    Bu da zaman zaman örgüt içi iktidar savaşlarına yol açtı ve bir kısım "Paralı Abiler" deşifre oldu. Bir süre önce FETÖ tam da böyle bir ifşaatla sarsıldı. Sarsıntıya yol açan ise FETÖ'nün polis ayağının önemli isimlerinden firari . Aytaç, attığı tweet dizisine şöyle başlıyor:
    "Size bu mesajı vicdani, sosyal sorumluluk kapsamında yazıyorum. Zira Bank Asya'nın son Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın gerçek kimliğini, sizin vasıtanızla herkes öğrensin... 'Biz bu adamı böyle bilmiyorduk' mazeretleri olmasın."
    Sonra da şu bilgileri veriyor:
    "Teyit etmek için 2 aydır beklediğim son vukuatından başlayalım. Hizmete 10 milyon sterlin kazık attı. Yanlış okumadınız arkadaşlar. Teyit almak isteyenler T Bey ve Afrika'daki büyük bir ülkenin hadimi ile irtibata geçebilirler. İngiltere cenahından tek kelime açıklama yok. Ahmet Beyaz'ın baş hamileri olan M.Y., A.Ç. ve T Bey Allah rızası için çıkın bir açıklama yapın."
    Firari Aytaç, açık yazmadığı ve kodladığı bu isimlerle, 'ın 2006-2013 yılları arasında ilişkili olduğunu ve Genel Müdürlüğü'ne uzanan hikayesinde onların desteğiyle "paraya" konduğunu anlatıyor.

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