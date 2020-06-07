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    • 07.06.2020 16:38
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonlarda 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

    Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

    Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

    Teröristlerle birlikte,
    (2) adet M-16 Piyade Tüfeği
    (1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
    (3) adet El Bombası,
    (1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.


    Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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