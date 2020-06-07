Çocuklar için seyahat izni alınması gerekiyor mu? Şehirlerarası seyahat 18 yaş altına var mı? Nasıl izin alınacak?

18 yaş altı seyahat izin belgesi alma yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Seyahat yasaklarının kaldırılması sonrası, çocuklarıyla birlikte seyahat yapmak isteyenler de 18 yaş altı seyahat edebilir mi sorusuna yanıt arıyor. 18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Alınan karar gereğince 20 yaş altına yapılan sokağa çıkma yasağında yaş sınırı 18'e düşürülmüştü. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de