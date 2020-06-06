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    • 06.06.2020 10:35
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    Son dakika: 'de lere yardım ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı

    Gelen son dakika haberlerine göre, 'in Ömerli ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 'lı e yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt mensuplarıyla iş birliği içinde olduğu tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    Teröristlere yardım eden 7 kişi hakkında gözaltı kararı

    'in Ömerli ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 'lı e yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ekiplerince kırsal alandaki terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ederken, iş birlikçilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.

    Ömerli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında örgüt mensuplarıyla iş birliği içinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Jandarma ekiplerinde tespit edilen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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