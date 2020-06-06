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    • 06.06.2020 11:08
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Bakanı'nın, 4 Haziran'da düzenlenen ''la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ülkemize bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz" dedi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki

    Sözcü Aksoy, yazılı açıklama yaparak, Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına cevap verdi. Aksoy, söz konusu toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Mısır 'na gereken cevabı verdiğine vurgu yaparak, "Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle iş başına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır'ın darbeci Hafter'e yıllardır sağladığı askeri destek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. Libya halkı, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulmetmekte beis görmeyen darbeci Hafter'i destekleyenleri, Libya'da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacaktır. Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederek binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke olan Türkiye, Libya'daki meşru hükümete talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdürecek, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

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