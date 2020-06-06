Bugün yasak var mı? 6 Haziran hafta sonu yasak var mı, sokağa çıkmak yasak mı?

6 Haziran hafta sonu yasak var mı? Bugün yasak var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır hafta sonlarında dışarı çıkamayan vatandaşlar bugün yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme döneminin başlaması nedeniyle yasak olup olmadığı merak ediliyor. Havaların da güzelleşmesi ve yaz günlerinin başlamasıyla hafta sonu yasak var mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

BUGÜN YASAK VAR MI?

Türkiye genelinde bu hafta sonu herhangi bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı sürüyor.