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    • 07.06.2020 00:51
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    Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' sitemi: Rast gelmesin!

    hesabından 'nde ların sosyal mesafe kuralına uymadığını ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Koca paylaşımında, "Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' sitemi

    hesabından 'nde ların sosyal mesafe kuralına uymadığını ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

    Koca paylaşımında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış.Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.

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