Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe' sitemi: Rast gelmesin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Galata Köprüsü'nde balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığını ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Koca paylaşımında, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış.Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin!" ifadelerini kullandı.