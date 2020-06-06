Aleyna Çakır intihar mı etti? Aleyna Çakır ölümü gündeme oturdu! Aleyna Çakır videosu izle!

Aleyna Çakır intihar mı etti? Aleyna Çakır ölümü sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Aleyna Çakır videosu izle! Üniversite öğrencisi genç Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğü ve bayıldığı iddia edilen görüntüler izleyenleri şok etti. Görüntülerde, canlı yayın yapan Ümit Can Uygun, Aleyna Çakır'ın bu halini takipçilerine gösterdi. Şiddet görüntüsünü destekleyen bir kaç mesaj da alan Uygun, art arda küfürleri sıraladı, hakaretlerde bulundu.

ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ?

Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darbettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.