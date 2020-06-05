TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında açıklama yaptı!

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti. Şentop, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiasına ilişkin "26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir." dedi.

Şentop,"Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır." diye ekledi.

Detaylar geliyor..