6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı son dakika iptal mi oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vaka sayısı artınca bu kararı aldık" dedi. Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından duyurdu. ''Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum'' şeklinde konuştu. Peki yarın sokağa çıkma yasağı yok mu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla 6-7 Haziran tarihlerindeki sokağa çıkma yasaklarının iptal edildiğini duyurdu.
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesiyle otobüs, uçak, YHT ve İDO seferlerinin planlanan şekilde devam etmesi bekleniyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! O İllerimizde Vaka Sayıları...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, burada normalleşme takviminden sonra gelen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı şehirlerde yeni normal sürecinde vaka sayılarının arttığını gözlemlediklerini hatırlatan Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara'da ise vaka sayılarında istenilen azalmanın görülmediğini kaydetti. İllerdeki pandemi kurulları ile sağlık müdürlerinin Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesinden bazı şehirlerde artış bildirdiğini söyleyen Azap, Ankara'da istenilen düşüşün görülmediğini, İstanbul'da ise salgının nispeten kontrol altına alındığının söylenebileceğini söyledi.
Salgının başlangıcında koronavirüs sayısı bakımından İstanbul'un zirvede olduğunu ve Türkiye genelinde açıklanan verilerde genellikle İstanbul'un görüldüğünü söyleyen Bilim Kurulu üyesi, şimdi Türkiye genelinden gelen verileri görmeye başladığımızı söyledi. İkinci dalga meselesiyle ilgili Sağlık Bakanı Koca'nın , "Beklemiyoruz" açıklamasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Azap, önümüzdeki bir kaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin ölçüde düşüş olmasa dahi artışın da beklenmediğini söyledi.