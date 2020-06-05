Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan tatlı hayat peşinde koşuyor

Seçim kampanyasında "Beşiktaş'ta daha iyi bir hayat" ve "İsrafa son vereceğiz" edebiyatı kullanarak koltuğa oturan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın satış değeri 30 milyon lirayı bulan aylık 60 bin lira kira bedelli lüks villayı manşete taşıyan Sabah'ın haberi büyük ses getirdi. 40 yıllık mütevazı apartman dairesinde ikamet ederken, lüks villayı kiralayan başkanın skandalı, FETÖ ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan bir önceki başkan Murat Hazinadar'ın Ortaköy'de sarayı andıran Boğaz manzaralı 4 katlı kaçak villasını yeniden gündeme getirdi. Koltuğa oturan başkanların villa hayalini gerçekleştirmesi partide ve vatandaşlar arasında büyük tepki çekti. Partililer, Akpolat'a, 'Halkın partisi, halkın belediye başkanı bu savurganlığı yapmamalı' sözleriyle isyan etti.



İçişleri Bakanlığı tarafından, "Usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi", "Kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması", "FETÖ üyesi olmak" , "Belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla görevden alınan Hazinedar'ın koltuğa oturduktan sonra aldığı Beşiktaş'taki Boğaz manzaralı malikanesindeki kaçak yapılaşma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. U.G. adlı belediye görevlisinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerde iki katlı olan villanın bodrum katlarıyla birlikte 4 kata çıkarıldığı tespit edildi. Villada 10 araçlık otopark ve 2 bin metrekarelik kapalı alanın imara aykırı yapıldığı tutanak altına alındı. Parsel çekme mesafelerinin de imar mevzuatına aykırı yapıldığı tespit edildi. Hazinedar'ın villası hakkında Beşiktaş Belediyesi, yıkım kararı verip para cezası uyguladı. Villayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.



İddiaya göre Hazinedar, 2015'te kooperatifteki 2 katlı bir binayı Süzer Holding'ten aldı. Bu bina 450 metrekarelik bir arsa üzerindeydi.





İKİ ARSAYI BİRLEŞTİRDİ

Bitişiğinde yıkık bir bina olan 680 metrekarelik arsayı ise Y.E. ve K.E. isimli kardeşlerden aldı. İki arsayı birleştirip iki katı yer altında 5 katlı bir malikane inşaatına başladı. İnşaatın yoldan 2.5 metre geriye çekilmesi gerekiyordu ancak kural ihlal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işlem yaptı ancak sonuç değişmedi. İistanbul Büyükşehir Belediyesi, kanuna aykırı yapılaşma belirleyip Beşiktaş Belediyesi'ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da uyarılan belediye, yaptığı incelemede kaçak yapılaşma belirledi. Hazırlanan Yapı Tatil Tutanağı'nda, bodrum katın yanına 19x9 metrekare çelik konstrüksiyon ilave, üzerine de yaklaşık 15x6 metrekarelik kış bahçesi yapıldığı, dolgu alanına yapılan kısmın betonarme duvarla kapatıldığı, yola taşan duvar yapıldığı tespitlerine yer verildi.



YIKIM KARARI VERİLDİ

Beşiktaş Belediyesi Encümeni, yapıdaki kaçak bölümlerin yıkımına ayrıca 20 bin 920 lira para cezası kesilmesine karar verdi. Hazinedar ise yetkililer hakkında görevlerini kötüye kullandıklarını iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.





İTİRAF GİBİ SAVUNMA

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sabah'ın ortaya çıkardığı villa kiralamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçelievler CHP İlçe Örgütü'ne kayıtlı adresini reddeden Akpolat, Boğaz manzaralı villayı koronavirüs nedeniyle ailesini düşündüğü için kiraladığını öne sürdü. 60 bin lira aylık kira ve 7 bin lira aidatla kiralayıp kaçak tadilat yapan Akpolat itiraf niteliğindeki açıklamasında, "Salgının başlangıcından beri belediyeden neredeyse hiç ayrılmadım ve ailemin yanına uğrayamadım. Bu süreçte en büyük kaygım ailemin güvenliği oldu. Bu nedenle ailem için bir sitede ev kiralamaya karar verdim..." diyerek salgın nedeniyle villa kiraladığını itiraf etti. Açıklamasında kaçak tadilat yaptığına hiç yer vermeyen Akpolat, "İnşaat şirketinin ortağıyım. İstanbul'un birçok ilçesinde ve Beşiktaş'ta pek çok projeye imza attım" dedi.



MÜTEAHHİT ARAZİYİ VERDİ RANTI KAPTI

Murat Hazinedar'ın arsayı aldığı isim, Eriş İnşaat'ın sahibi Yüksel Ersoy çıkmıştı. Ersoy'un Hazinedar'ın villasının müteahhidi olduğu belirlenmişti. Başkanın evini yapan müteahhide Beşiktaş'taki başka bir inşaatta belediye tarafından rant sağlandığı gündeme gelmişti. Hazinedar'ın İmar Barışı'ndan yararlandığı ve bazı kaçak bölümleri yasal hale getirdiği de öne sürüldü.