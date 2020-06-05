Başkan Erdoğan'dan dünyaya Hafter resti

Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti. Dünyaya seslendi: Darbeci Hafter'in barış masasına oturacak temsil kabiliyeti olamaz.
Serrac da şunları söyledi: Zafer kazandık. Libyalılar'ın ölümüne sebep olanlara çağrıda bulunuyorum. Yenildiniz. Tarih sizi affetmeyecek.
Başkan Erdoğan, konuğunu böyle selamladı. Serrac'ın zafer sevinci yüzüne yansıdı.
LİBYA'YI LEJYONERLERE BIRAKMAYIZ
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci Hafter'i devirdi. Başkent Trablus'ta kontrolü ele geçirdi. Bölgeye giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı. Libya'da bu gelişmeler sürerken Ankara'da önemli bir buluşma vardı. Başkan Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti. Erdoğan Libya'daki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır. Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru hükümet ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir."