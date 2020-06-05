Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, iki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da fotoğraf çektirdi. Bu kareden sonra ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Alman taraftarlar tribünlerde, "Evine dön Türk domuzu" diye hakaretler bile yağdırdı. Bunun üzerine Özil, iki yıl önce Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Bu olayların ardından Alman otomotiv devi Mercedes, Özil ile olan reklam anlaşmalarını sonlandırdı.

'ESAS NEDEN ERDOĞAN'

Önceki gün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Adidas da Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyeceğini açıkladı. Alman gazetesi Bild, "Esas neden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kararın ardından sosyal medyada Adidas'a tepki yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı:

Bu kadar saçmalık olmaz

Artık Adidas kullanmayacağım.

Ben de Adidas almam olur biter.

Bir fotoğrafı bile hazmedemiyorlar.

Pes artık gerçekten pes.