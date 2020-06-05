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    • 05.06.2020 Gazete
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    'tan skandal! Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektiren ile anlaşmasını iptal etti

    , Cumhurbaşkanı ile yan yana geldikten sonra ırkçı saldırılara maruz kaldı. Mercedes’ten sonra ünlü spor markası da yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

    Adidas!

    Türk asıllı Alman oyuncu , iki yıl önce Cumhurbaşkanı ile Londra'da fotoğraf çektirdi. Bu kareden sonra ırkçı saldırılara maruz kaldı.

    Alman taraftarlar tribünlerde, "Evine dön Türk domuzu" diye hakaretler bile yağdırdı. Bunun üzerine Özil, iki yıl önce Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

    Bu olayların ardından Alman otomotiv devi Mercedes, Özil ile olan reklam anlaşmalarını sonlandırdı.

    'ESAS NEDEN ERDOĞAN'
    Önceki gün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. da Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyeceğini açıkladı. Alman gazetesi Bild, "Esas neden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Kararın ardından sosyal medyada 'a tepki yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı:
    Bu kadar saçmalık olmaz
    Artık Adidas kullanmayacağım.
    Ben de Adidas almam olur biter.
    Bir fotoğrafı bile hazmedemiyorlar.
    Pes artık gerçekten pes.

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