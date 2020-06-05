Göstericiler, Beyaz Saray'ın kapısına dayandı. Polis şiddetini protesto etmek için işte böyle yerlere yattı.
Tren ve otobüs garları doldu taştı. İstanbul'da tatilciler, uzun uçak kuyruklarında beklemek zorunda kaldı.
HAFTA SONU EVDEYİZ
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yarın ve pazar günü 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
PAZARCIYA SUS UYARISI
Pazar yerine maskesiz girilmeyecek. Esnaf da çığırtkanlık yaparak müşteri çağıramayacak.
JET SKİ'LERE VİRÜS AYARI
Denizde kullanılan muz ve jetski'lere kapasitenin yarısı kadar müşteri alınabilecek.
YOLCULİMANI!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda AnadoluJet ve Pegasus Havayolları, iç hat sefer sayılarını attırdı. Bu yüzden de yoğunluk yaşandı. Bodrum'a seyahat eden Hüsniye Tozan, "Güzel önlemler alınmış.
Daha yeni girdim. Bundan sonra neler beklediğini bilemiyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet mantıklı ve olumlu önlemler alınmış" ifadelerini kullandı.
MASKE İLE 2 YIL DAHA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maske kullanımı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi. Azap, "İyi haber vermek isterdim. Ama 20-24 ay sürmesini bekliyoruz" dedi.
Y'UMUT'TA!
Şifa saçan mavi yumurta, Corona'da kıymetlendi. Edirneli çiftçi, siparişlere yetişemedi.
COŞTU CARETTA
Salgın nedeniyle insanlar evde durdu. Antalya'da sahiller caretta caretta yuvalarıyla doldu.
YUVARLAK HESAP
Corona yüzünden insanlar evinde durdu. Doğal hayat kendini buldu. Kırlangıçlar bir okulun çatısına onlarca yuva kurdu. Caretta Carettalar da denizle buluştu!
Muş'un Eralan Köyü'nde yüzlerce kırlangıç, 3 katlı okul binasına yuva yaptı. Çatının tamamını kırlangıç yuvaları sardı. Köy muhtarı Turan Yiğit, "Salgın nedeniyle okullar tatil edilince binalar kırlangıçlara kaldı" ifadesini kullandı.
Antalya'nın ünlü Çıralı Plajı'na karantinada kimse gitmedi. Caretta Carettalar, bunu fırsat bildi. Rahat bir yumurtlama dönemi geçirdi. Yetkililer "Geçen yıl 85 yuvada 4 bini aşkın yavru denizle buluşmuştu. Bu yıl ise 100 yuva ve 5 bin yavru beklentimiz var" dedi.
DEMİREL'İN KÖYÜNDE KARANTİNA
Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu ve anıt mezarının bulunduğu Isparta'nın İslamköy'ünde Corona paniği yaşandı. Mevsimlik işçide Covid çıktı. Köy karantinaya alındı.
ÇEMBERSİZ HAYAT!
İstanbul Caddebostan'da sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberlerin büyük ölçüde silindiği görüldü.
TİMSAH 100 BULDU
Corona fırsatçıları, maske satışını kaçırmadı. Dünyaca ünlü Fransız markası Lacoste da yüz maskesi yaptı. Türkiye'de 100 TL'den satışa çıkarıldı. Renklileri kısa sürede tükenirken bir tek beyaz maske kaldı.
CAN KAYBI 21'E DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı, dün 21 hastanın vefat ettiğini, 926 kişinin iyileştiğini, toplam can kaybının 4 bin 630, toplam iyileşen sayısının ise 131 bin 778 olduğunu açıkladı. Dünkü test sayısı 54 bin 234 olurken, toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583'e ulaştı.
TEK KULLANIMLIK CEP SECCADE
Kayseri'de Coronavirüs salgını sürecinde tek kullanımlık cep seccade satışlarında artış yaşandı. Fiyatının 5 TL olduğu açıklandı. Esnaf Ahmet Diyarbekirli, "Yoğun bir talep var" dedi.
EĞİTİMDE BÜYÜK PROJE
MEB Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan öğretimin altyapısıyla ilgili büyük bir proje başlattıklarını söyledi. Selçuk, "Yazın EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz sürecek" dedi.
HAFTA SONU EVDEYİZ
İçişleri Bakanlığı, yarın ve pazar günü 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Yarın market, kasap ve manavlar saat 17.00'ye kadar açık olacak. Fırınlar ise hafta sonu faaliyette bulunacak.