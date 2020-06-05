





CAN KAYBI 21'E DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı, dün 21 hastanın vefat ettiğini, 926 kişinin iyileştiğini, toplam can kaybının 4 bin 630, toplam iyileşen sayısının ise 131 bin 778 olduğunu açıkladı. Dünkü test sayısı 54 bin 234 olurken, toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583'e ulaştı.



TEK KULLANIMLIK CEP SECCADE

Kayseri'de Coronavirüs salgını sürecinde tek kullanımlık cep seccade satışlarında artış yaşandı. Fiyatının 5 TL olduğu açıklandı. Esnaf Ahmet Diyarbekirli, "Yoğun bir talep var" dedi.



EĞİTİMDE BÜYÜK PROJE

MEB Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan öğretimin altyapısıyla ilgili büyük bir proje başlattıklarını söyledi. Selçuk, "Yazın EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz sürecek" dedi.



HAFTA SONU EVDEYİZ

İçişleri Bakanlığı, yarın ve pazar günü 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Yarın market, kasap ve manavlar saat 17.00'ye kadar açık olacak. Fırınlar ise hafta sonu faaliyette bulunacak.