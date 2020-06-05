Bugün 0-14 yaş sokağa çıkma izni var mı? Bugün 18 yaş altı tüm çocuklar sokağa çıkabilecekler. 18 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma izni haftada iki gün uygulanıyor. 18 yaşında olan çocuklar hem çarşamba hem de bugün yani cuma günü sokağa çıkabilecekler. Bugün 18 yaş altı için sokağa çıkma izni saat 14.00'te başlayacak ve 20.00'de sona erecek. 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı yakın zaman önce alınan kararla 18 yaş altına esnetilmişti. 1 Haziran itibariyle de normalleşme adımları birbiri ardına atılırken, yasak kapsamındaki yüz binlerce genç ve çocuk bu yasağın kalkacağı tarihi sorguluyor. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntılar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi; 18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.
AİLE İLE SEYAHAT
18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek.
İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN?
Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.
Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.
6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı Başkan Erdoğan iptal etti
Haftasonu yasak var mı, 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşların bugün en önemli gündem arasında. Sokağa çıkma yasağı kararı vatandaşların kafasını karıştırdı. Gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelde ile 15 ilde sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuştu ve sokağa çıkma yasağını iptal ettim dedi. Erdoğan haftasonu dışarı çıkmayı düşünen vatandaşları ise uyardı. MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.'' dedi.
''Bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti''
Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
''Gönlümüz razı olmadı''
Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.
''Kararı iptal etme kararı aldım''
Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.''