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    • 04.06.2020 09:52
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    Son dakika: 'ın ölüme terk ettiği 85 kurtarıldı

    Son dakika haberi... 'nin ilçesi açıklarında, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 85 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

    Denizi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen salı günü, ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup in yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



    Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 lastik bot içindeki 85 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 kaçak göçmen kurtarıldı
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