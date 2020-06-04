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    • 05.06.2020 00:16
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '' paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi 1 çocuk babası 'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, " Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan güvenlik görevlisi 'ın 17 gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.




    Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.
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