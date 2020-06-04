



COVID TUR

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden otobüste bulunan Süreyya Ç., Covid testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle Sakarya'da bir hastaneye götürüldü. Diğer yolculara ise Bolu'da test yapıldı.



65 YAŞ İZNİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

SAĞLIK Bakanı Koca, 65 yaş üstünün sokağa daha fazla çıkması için çalışma yaptıklarını söyledi. "Dün toplam test sayımız 52 bin 305. Vaka sayısı 867. Vefat sayısı 24. İlileşen vaka sayımız 931. Yoğun bakımda olan hasta sayımız 612. Entübe olan hasta sayımız ise 261" dedi.