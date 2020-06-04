Amerikan polisi, siyahi George Floyd'u diziyle boğdu.Cinayete tepki gösteren protestoculara aynı pusuyu kurdu. Covidle boğulan ülkenin nefesi durdu! Devlet ve millet tek yürek oldu. Türkiye Covid 19'u kovdu. Tedbirli yeni hayat, eski günlerine kavuştu. Antalya'da sahiller doldu! ajansların geçtiği fotoğraflar dünyaya damga vurdu...
BURASI TÜRKİYE
ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler virüse teslim oldu. Türkiye'de gençler denize koştu.
Türkiye virüsü beach'ti. Maskelerle güneşlendi.
Floyd, böyle öldürüldü.
New York polisi, göstericilere acımadı.
ÖRNEK MÜCADELE KÖYVİD-0
Bursa'daki Alacaat köyü, 90 gün evden çıkmadı. Dışardan gelenleri de almadı! Şimdiye kadar virüse rastlanmadı!
DENİZ-KUM-MASKE
Türkiye'de Coronavirüs salgını kontrol altına alındı. 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Lokantalar, kafeler, sahiller ve plajlar açıldı. Yaklaşık 3 aydır karantinada olan vatandaşlar, soluğu tatil kentlerinde aldı. Dün Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, maskelerini takıp güneşin ve denizin tadını çıkardı. Dün 0-18 yaş arası çocuklar da 14.00- 20.00 saatleri arasında izinli olarak sokağa çıktı. Sahil boyunca koşturup stres attı.
ÇİLEBÜS!
Tüm yurtta, Coronavirüs sonrası normalleşme başladı. İstanbul'da trafik ve metrobüs çilesi vatandaşı ilk günden bunalttı! Toplu taşımalarda yüzde 50 yolcu sınırlandırılması kaldırıldı. Metrobüs, tramvay, otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
İSTANBUL'DAN KAÇIYORLAR
ŞEHİRLERARASI seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte, tam 2 milyon kişi büyükşehirlerden kaçtı. Dün, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yine yolcu hareketliliği vardı.
SOSYAL MESAFE NEREDE?
Yolcular, araçlardaki kalabalık nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. "Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" diyerek isyan bayrağını açtı!
İKİNCİ DALGA KIŞIN GELECEK
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Virüs 30 derecenin üzerinde etkisini yitiriyor. İkinci dalga kışın görülebilir" dedi.
VİRÜSLE 'DİRSEK' TEMASI
HALK Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Aksakal, asansör ve apartman kapılarına karşı uyardı: Asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle basın.
SÜRPRİZ YUMURTA
ANKARA'DA yaşayan Uğur Kara (43), Corona'ya yakalandı. Tam 39 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Önceki gün gözlerini açtı. İlk istediği şey kıymalı yumurtaydı. Kara, yaşadıklarını şöyle anlattı: Doktorlarım çok çok ilgilendiler. Allah'a şükür şu anda iyiyim...
GEÇMİŞ OLSUN
BURDUR'DA Berra Verim (18) kuaför salonunda işe başlamadan önce Corona testi yaptırdı. Sonucu negatif çıktı. 14 gün hastanede kalıp virüsü yenmeyi başardı.
CORONA BİZİ BULAMAZ Kİ!
Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi Corona'ya geçit vermedi. 90 gün boyunca kendini izole eden vatandaşlar, köye kimsenin girmesine izin vermedi. Örnek bir mücadele gösteren Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, "Herkes uzaktan bayramlaştı. Aldığımız tedbirler sayesinde hiç Corona vakası görülmedi" dedi.
COVID TUR
İstanbul'dan Diyarbakır'a giden otobüste bulunan Süreyya Ç., Covid testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle Sakarya'da bir hastaneye götürüldü. Diğer yolculara ise Bolu'da test yapıldı.
65 YAŞ İZNİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
SAĞLIK Bakanı Koca, 65 yaş üstünün sokağa daha fazla çıkması için çalışma yaptıklarını söyledi. "Dün toplam test sayımız 52 bin 305. Vaka sayısı 867. Vefat sayısı 24. İlileşen vaka sayımız 931. Yoğun bakımda olan hasta sayımız 612. Entübe olan hasta sayımız ise 261" dedi.
İLK ZİL 31 AĞUSTOS'TA
CORONAVİRÜS nedeniyle 2019- 2020 eğitim yılı sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yapılacak telafi eğitimleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağını yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin ise 31 Ağustos'ta başlayıp 3 hafta süreceğini açıkladı.