



AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislerin ve işçilerin, projeyi hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek tünel tamamlanınca bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

Kop Tüneli'nin Bayburt için "Kızıl Elma" mahiyetinde bir proje olduğunu belirten Battal, "Bu projenin şu ana kadar yarıdan fazlasının yapılmış olduğunu görmek bizim için bir gurur kaynağı olmuştur. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak böyle stratejik bir yolun ve bu yolun en geçilmez noktası Kop Dağı mevkisinin böylesine güçlü bir tünelle geçilecek olmasının, ülkemizin yarınları adına büyük bir kazanım olacağını görüyoruz. Bu heyecanla çalışmaları anbean takip ediyoruz." diye konuştu.