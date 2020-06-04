CHP'li yönetim İBB'nin neredeyse bir yıldır başında olmasına rağmen İstanbulluya hizmette bir varlık gösteremedi. Bunun yanı sıra iktidar partisinin ilçe belediyelerindeki icraatine engel olmaya başladı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesinin İstiklal Caddesi'nin girişine ücretsiz maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı ile ateş ölçümü amacıyla kurulan tak, 30 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kaldırılmak istendi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerinin takın kaldırılmasına izin vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Tartışmanın ardından takın üst bölümü Beyoğlu Belediyesi ekiplerince o gün kaldırıldı! Geri kalan bölümleriyse İBB ekipleri, dün gece vinçle kaldırdı.

İKTİDARIN HİZMETİNİ ENGELLEYEN İBB'YE BAŞKAN YILDIZ'DAN TEPKİ: KORONAVİRÜSÜ DURDURDUK, İBB'Yİ DURDURAMADIK!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Koronavirüsü durdurduk, İBB'yi durduramadık! İstiklal Caddesi üzerinde aylardır ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar İBB ekipleri tarafından gece yarısı baskınıyla zorbaca sökülmüştür. Takdir milletimizindir." İfadeleriyle zorbalığa ve yanlışlığa vurgu yaptı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: TUTARSIZLIĞINIZI ANLAMIYORUZ

Duruma tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, İlçe Pandemi Kurulunun 6 Mayıs'ta aldığı karar doğrultusunda, yaklaşık 1 aydır İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların ateşini ölçtüklerini, maske dağıttıklarını ve ellerine dezenfektan sıktıklarını söyledi.

Dindarol, İBB zabıta ekiplerinin ise tramvayın çalışması için takları kaldırmak istediğini bu kapsamda, ilçe belediyesi olarak üstteki takı kaldırıldıklarını ifade etti. Dindarol, böylece tramvayın da pazartesi gününden itibaren çalıştığını, tramvayın çalışmasında hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.

İBB'nin takları kaldırma konusunda somut, hiçbir yazılı gerekçesi olmadığını ifade eden Dindarol, İBB ekiplerinin gece saatlerinde takları kaldırdığını söyledi.

Dindarol, şöyle devam etti:

"İllegal bir şey yapmıyoruz. Özellikle saat gece 03.00'dan sonra niye gelip kaldırıyorsunuz? Eğer haklıysanız gündüz de farklı saatlerde de bunu yapabilirdiniz. Hukuk devletinde olacak bir şey değil bu. Doğru bir şey de değil. Büyükşehir belediyesinin başkanının ve ilgili kurumlarının bu konudaki tutarsızlığını anlayamıyoruz. Ortaya bir neden koymadan, bir gerekçe koymadan vatandaşların sağlığı konusunda Beyoğlu Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin engellenmeye çalışılmasını asla ve asla anlayamıyoruz. Biz bunu anlayamadığımız gibi bizim vatandaşlarımız da bunu anlayamıyor."

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Dindarol, "İlçe Pandemi Kurulunun aldığı bir karar var. Bu karar doğrultusunda hizmetimizi yapıyoruz. Biz çok üzüldük, yakışmıyor. Medeni bir şehrin yöneticisine, onun kurumlarına yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA YÖNETİCİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ise takın Beyoğlu Belediyesine ait olduğunu belirterek, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

İBB GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI: BÖLGE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ ALANINDA

İBB'den yapılan açıklamada ise bölgenin büyükşehir belediyesinin yetki alanında olduğu belirtilerek, "Beyoğlu Belediyesine pazartesi günü izinsiz takın kaldırılması için yazı yazılmıştır. Ayrıca ilçe belediyesine aynı bölgede tak dışında kurulacak masa veya stant ile faaliyet gösterebileceği bildirildi. Ancak Beyoğlu Belediyesinin aradan geçen zaman zarfında takı kaldırmaması üzerine ekiplerimiz bölgeye giderek ilgili yapıyı kaldırmıştır." denildi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN KAMUOYUNA, OLAYIN GELİŞİMİNİ VE NEDENLERİNİ ANLATAN AÇIKLAMA GELDİ

İşte Beyoğlu Belediyesi'nin , resmi Twitter hesabından "İBB'nin, İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızın sağlığı için kurduğumuz stantlarımızı kaldırmasıyla ilgili basın açıklaması kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle paylaştığı halkı bilgilendiren metni:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid 19 (Koronavirüs) salgını sebebiyle devletimiz 10 Mart itibariyle ciddi önlemler almaya başladı. Taksim İstiklal Caddesi de en yoğun mekanlardan birisi olduğu için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan kişilerin maske takması ve aralarındaki 3 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmeleri zorunlu hale getirildi.

Bu karar kapsamında caddeye giriş çıkışlarda kontrolü sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla İstiklal Caddesi'nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı'na stantlar kurduk. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kurduğumuz stantlarda; caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon ücretsiz maske dağıttık. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor. Ekipler ayrıca İstiklal Caddesi'ni gün boyunca Drone ile havadan denetliyor. Kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek ilgili birimler bilgilendiriliyor ve anında müdahale ediliyor.

Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz yerel ve ulusal basında geniş yer buldu ve virüs salgınıyla mücadele de örnek çalışma olarak gösterildi. Kamuoyunda büyük takdir toplayan çalışmalarımız, İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde hiçbir önlem alma gereksinimi duymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) rahatsız etti.

30 Mayıs Cumartesi günü hiçbir hukuki gerekçe sunmadan yüzlerce araç ve ekiple baskın yapar gibi İstiklal Caddesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımıza Pandemi sürecinde hizmet vermek için kurduğumuz statlarımızı, tramvay seferlerine engel olacağını öne sürerek kaldırmak istedi. Yapılan görüşmelerin ardından stantlarımızda tramvay seferlerine engel olmayacak şekilde düzenleme yaparak hizmetimize devam ettik.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Haziran gecesi saat 03:00 civarında kamyon, vinç gibi araçları ve yüzlerce personeliyle birlikte, hizmetlerimizi hazmedememiş eşkıya mantığıyla İstiklal Caddesi'ne gelerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kurduğumuz stantlarımızı yerlerinden söküp kamyonlara yükleyerek götürmüştür. Herkes bilmelidir ki, bu tür hukuk dışı eylemler vatandaşlarımıza hizmet etmemizi engelleyemeyecektir. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddesinde bugüne kadar vermiş olduğumuz hizmetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.

Belediyemizi işgalci gibi göstererek yapılan bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyor, İBB'nin bu eşkıya tutumuna karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs 2020'de Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması ile ilgili aldığı karar aşağıdadır."