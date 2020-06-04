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    • 04.06.2020 07:38
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    Erken tartışmasının arkasında Kemal 'nun koltuk kaygısı var!

    ve MHP kanadından çok defa yalanlanmasına karşın, 'nin "erken " tartışmalarını giderek alevlendirme çabası, CHP lideri Kemal 'nun, parti içi muhalif harekete yönelik sindirme planı olarak değerlendiriliyor.

    Seçim tartışmasının altında koltuk kaygısı var
    Hükümet kanadından lerin olması gereken tarihte yapılacağına dair pek çok açıklama yapılmasına karşın, , hafta başında yapılan MYK toplantısında yine partisinin yapay gündem maddesi seçimi dillendirerek 'Seçim 2023 ya da erken olur" ifadesini kullanarak 2023'deki seçimin Başkan Erdoğan ya da MHP'nin talebiyle öne çekilebileceğini belirtti.

    Kılıçdaroğlu, bugün de il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Toplantının gündemini ise küresel salgın sürecinde yapılan çalışmalar, seçim tartışmaları ve kurultay süreci oluşturacak. Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha il başkanlarına "seçime hazırlıklı olunması" talimatı vereceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun olasılığını dikkate alarak "il ve ilçe örgütlerinin çalışmalarını yürütmesi, koronavirüsle mücadele sürecinin halka ulaşmada fırsat olarak değerlendirilmesini" isteyeceği belirtiliyor.



    Mart ayında yapılması beklenen kurultayı, korona nedeniyle ertelenmiş, kongrenin son olarak Temmuz ayında yapılmasının hedeflendiği açılanmıştı. , Fikri Sağlar, Selin Sayek Böke, gibi isimlerin öne çıktığı kurultay öncesinde muhalefeti sindirmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, yeniden seçilme endişesi taşıyan vekillere de şantaj olarak, "erken seçim" tehdidini kullandığı değerlendiriliyor.

    SABAH

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