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    • 04.06.2020 16:52
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    Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği 8 Haziranda başlıyor! 10 günlük program belli oldu

    Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. 8 Haziran'da başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek ""nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. İlk 10 günlük programda; , , , gibi yıldızlar yer alacak. Konserler, her gün saat 21.00'de YouTube kanalından yayınlanacak.

    Yeditepe Konserleri'nin programı belli oldu!
    koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor.
    8 Haziran'da başlayıp bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek ""nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

    YILDIZLAR SAHNE ALACAK
    İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı belli oldu.
    8 Haziran'daki konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla, , , Alişan, , Hakan Peker, , Coşkun Sabah, Ümit Besen, , Arif Susam, , Sinan Akçıl, , Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak. İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk 10 günlük programı şöyle:

    8 Haziran: Ajda Pekkan
    9 Haziran: Sibel Can
    10 Haziran: Demet Akalın, Alişan
    11 Haziran: Funda Arar, Hakan Peker
    12 Haziran: Işın Karaca, Coşkun Sabah
    13 Haziran: Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam
    14 Haziran: Serdar Ortaç, Sinan Akçıl
    15 Haziran: Muazzez Ersoy, Zekai Tunca
    16 Haziran: Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten
    17 Haziran: Ebru Yaşar, Bülent Serttaş

    İstanbul Yeditepe Konserleri'nin takip eden konser programı ilerleyen günlerde açıklanacak. İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri fetih coşkusunu yaşatan eserlerle sahne almıştı.

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