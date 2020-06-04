SERTEL: "AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE ÜZERİNDE BAYRAK VE ATATÜRK İMZASI OLAN MASKEYİ ÇÖPE ATMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de; Bülent Turan'ın söz konusu açıklaması eleştirmiş ve "(Bülent Turan) twett atmış ve maskenin çöpe atılacağından söz etmiş. Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" iddiasında bulunmuştu.