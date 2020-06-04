Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha: İyileştiğimde Tayyip dedemi ziyarete gideceğim





"İYİLEŞTİĞİMDE TAYYİP DEDEMİ ZİYARETE GİDECEĞİM"

Taha Sis ise İstanbul'da doktorların kendisine çok iyi baktığını, kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın, iyileşmesi için çok destek olduğunu ifade eden Taha, "Ben iyileştiğimde hemen Tayyip dedemi ziyarete gideceğim, gittiğim zaman ona sıkı sıkı sarılacağım, onu çok seviyorum." dedi.

Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Başkanı Hüsna Erdem Çakmak da, dernek olarak Taha'nın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi.



