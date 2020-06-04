4 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları için gündüz saatlerinden itibaren süren bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri perşembe günleri yapılan Süper Loto'da bugün saat 21.5'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 4 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. İşte kazanan numaraların listesi...
4 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2 - 24 - 28 - 35 - 44 - 48
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 191 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 309 kişi 148 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 815 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.