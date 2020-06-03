Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.06.2020 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 17:33
    ABONE OL

    Yolcu minübüsünde 3 kilogram metamfetamin saklamışlar!

    'da ekipleri, satışıyla ilgili yaptığı yol uygulamasında şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan arama sonucunda çanta içinde zulalanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

    Yolcu minübüsünde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

    'da yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yaptığı yol uygulamasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

    Minibüste arama yapan ekipler, bir çanta içerisinde 6 parça olarak zulalanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

    Gözaltına alınan çantanın sahibi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

    Haberler Güncel Yolcu minübüsünde 3 kilogram metamfetamin saklamışlar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri