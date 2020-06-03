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    • 03.06.2020 22:15
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    Son dakika: 'de operasyonu: 15 kilo 400 gram ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

    'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

    Bu kapsamda, dün kent girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada koltuk bölümüne gizlenmiş 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



    İŞLEM BAŞLATILDI
    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.


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