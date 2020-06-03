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    • 03.06.2020 10:34
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    'ye ankesörlü telefon operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

    merkezinde bulunan 7 ilde /'ye bir operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefonla anlaşarak ardışık olarak arandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı, 7 kişi ise aranıyor.

    FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu

    merkezli 7 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı.


    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin 'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 7 kişi aranıyor.

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