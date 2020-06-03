



VİRÜSTEN BETER

Fırsatçılar, salgını değerlendirdi. 3 katlı tıbbi maske yerine tek katlı maske üretti! Üstelik o maskeye 3 katı fazla fiyat biçti! Uzmanlandan uyarı gecikmedi: Tek katlı maskeler, virüsten korumaz. Mutlaka üç katlı olması gerekiyor.



RUSYA İLE ORTAK AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kalındı.



VEFAT SAYISI 22'YE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı, 786 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin vefat ettiğini ve toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı. Dün 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 129 bin 921 oldu.