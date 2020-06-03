Kahvehaneler açıldı ama oyun yasaklandı. Adanalılar da ıstaka yerine sanal aleme daldı. Cep'ten okey oynadı!
BİZ 'KAŞ'TIK!
Corona salgını sonrası normalleşme dönemi başladı. Tatilciler, İstanbul'dan kaçıp soluğu hiç vakanın görülmediği Antalya Kaş'ta aldı. Polis ekipleri ilçenin girişinde denetim yaptı.
Doğal güzelliği ile büyüleyen Kaş, bu yaz da tatilcilerin ilk tercih ettiği rotalar arasında...
TÜRKİYE'DE, 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Durumu fırsat bilen tatilciler ise arabalarına atlayıp gaza bastı! Soluğu Antalya'nın Kaş İlçesi'nde aldı. İlk günden itibaren alınan önlemlerle hiç COVİD-19 vakasına rastlanmayan ilçenin girişinde araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
HİÇ VAKA YOK
Dünya Corona ile mücadele ederken virüs, Kaş'a hiç uğramadı. 11 Mart'tan bu yana ilçede hiç pozitif vaka çıkmadı.
AH O ESKİ İSTANBUL
Coronavirüs salgını nedeniyle bir süredir sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı'nda normalleşme başladı. Dün, İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat edip maske taktı. Öte yandan 2 aydır durdurulan nostaljik tramvay seferlerine de dün başlandı.
Normalleşmeyle birlikte, trafik ve toplu taşımadaki kalabalık da geri geldi. Dün, mega kent İstanbul'da metro, otobüs ve metrobüslerdeki kalabalık dikkat çekti. Araçlarda sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi. 1 Haziran günü toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlama kaldırıldı.
Vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.
BOĞAZ'DA REZALET
İstanbul Boğaz'ının maske ve eldiven atıklarıyla dolduğu ortaya çıktı. Dalgıç İsa Şahintürk, korkunç manzarayı gözler önüne serdi.
VİRÜSTEN BETER
Fırsatçılar, salgını değerlendirdi. 3 katlı tıbbi maske yerine tek katlı maske üretti! Üstelik o maskeye 3 katı fazla fiyat biçti! Uzmanlandan uyarı gecikmedi: Tek katlı maskeler, virüsten korumaz. Mutlaka üç katlı olması gerekiyor.
RUSYA İLE ORTAK AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Sağlık Bakanı Murashko, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kalındı.
VEFAT SAYISI 22'YE DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı, 786 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin vefat ettiğini ve toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı. Dün 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 129 bin 921 oldu.